Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 788'i Afganistan, 95'i Pakistan ve 2 bin 27'si ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 910 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 394'ü Afganistan, 16'sı Pakistan ve 1351'i diğer uyruklardan olmak üzere 1761 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-1 Haziran tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 233'ü Afganistan, 1848'i Pakistan ve 26 bin 256'sı diğer uyruklardan olmak üzere 41 bin 337'ye ulaştı.

Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 3 bin 988 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 1 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 100 bin 893 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 102'si Afganistan, 1709'u Pakistan ve 10 bin 778'i diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 589 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1665 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. AA