Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Köseli beldesini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe ve bir belde merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda bulunuyor. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçe ve bir beldede zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geliyor. Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyor. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken, Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla karşılayabiliyor.

Yerköy Sanayi esnaflarından Recep Yıkılmaz, Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinin birleşmesini istediklerini söyleyerek, “Ben sanayi esnafıyım, yan komşum Çiçekdağı ilçesinden ben Yerköylüyüm. O Çiçekdağı’nda ben Yerköy’de ikamet ediyorum. Biz Yerköy ve Çiçekdağı’nın birleşmesini çok istiyoruz. Halkın da zaten yüzde 80’i birleşmek istiyor. İç içe yaşıyoruz, yan yana komşuyuz, bahçesi Yerköy’de olup evi Çiçekdağı’nda olanlar var. Bizim çok sıkıntılarımız var birleşirsek daha iyi hizmet alırız. Devlet yetkililerimizden de bu 3 yerin birleşmesini istiyoruz” dedi.



Çiçekdağı ve Yerköy halkının iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten vatandaşlardan Nuh Çetiner de, “Memleketim Çiçekdağı ama Yerköy’de ikamet ediyorum, ben esnafım, Çiçekdağı, Köseli ve Yerköy’ün birleşmesini istiyorum. Bir belediye başkanı olursa hizmet daha da güzel olur. Çiçekdağı ile Yerköy’ün arası sadece bir adım. İç içe yaşıyoruz ilçelerin arası sadece bir adım” şeklinde konuştu.