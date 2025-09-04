İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken bu program, eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. Yarışmayı ekran başında izleyenler, adeta stüdyodaki yarışmacı gibi soruları yanıtlamaya çalışıyor.

Peki, bir cismin uzayda doldurduğu boşluğa ne denir?

Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk hangisidir?

A: Çevre

B:Alan

C: Hacim

D: Çap

Doğru Cevap : C