Apartman sakinleri, yalnız yaşayan Olcay Özdemir’in dairesinde bulunan kırık pencere camındaki kan izlerini fark ederek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdiğinde Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelere göre Özdemir, tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

Olay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde İkizçay Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katında yaşandı.

Polis İki Olay Arasında Bağlantı Arıyor

Yetkililer, Özdemir’in ölümünün, cezaevi firarisi Mustafa Emlik’in cumartesi gecesi işlediği ve iki kişinin hayatını kaybettiği, ikisi polis yedi kişinin de yaralandığı olayla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Olayda Emlik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Özdemir’in evi, önceki olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin öldürüldüğü Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’ne sadece iki sokak uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle yetkililer, cinayetlerin başlangıç noktasının Özdemir’in evi olabileceği üzerinde duruyor.

Otopsi İçin Bursa’ya Gönderildi

Özdemir’in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Olayın detayları ve soruşturmadaki gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.