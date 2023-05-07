Tahıl sektöründe güncel konuların ele alındığı "VIII. Uluslararası 2023 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı" Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmacılarından biri olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat üretiminin son birkaç yılını değerlendirerek önümüzdeki sezona ilişkin beklentilerini anlattı.

Savaş ve kuraklık gibi nedenlerle hububatın hem üretimi hem ticaretinde zaman zaman sıkıntılar olduğunu belirten Güldal “Bu dönemde fiyat dalgalanmaları ve ürün tedarikinde bazı zorluklar yaşandı. Bir senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububatta ülkeleri tedirgin eden bir durum meydana geldi. Ancak Türkiye'nin destekleriyle uygulamaya alınan ‘Tahıl Koridoru’ sorunun çözümüne çok önemli katkılar sağladı.” dedi.

Güldal, hasadın başlamasına yaklaşık 20 gün kaldığını işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir bolluk dönemini yönetmeye hazırlanıyoruz. Geçen yıl seviyesinde bir mahsul elde edileceğini bekliyoruz. Bütün yükün TMO'ya gelmesini de çok arzu etmiyoruz. Piyasanın dengeli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz. Sezonu iyi bir şekilde yöneteceğiz. Çiftimiz buğday ektiğinden memnun olacak. Sürdürülebilir, üreticinin memnun olduğu bir dönemi yaşayacağız."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye'nin dünyada un ihracatında lider olduğuna işaret ederek, "Türkiye ekonomisi için hububat ürünleri sektörü çok önemli konumdadır. Sektör dünyanın pek çok yerinde ülkemizi gururla temsil etmektedir. Başta makarna ve buğday unu olmak üzere hububat ürünlerinin her geçen yıl ihracat değeri de artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali de "Hububat ürünlerinin saklanması çok önemli bir konu. Bu kapsamda lisanslı depolarımızı daha etkin kullanmamız lazım." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin desteğiyle Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen konferans 2 gün sürdü. Hububat sektörünün katılım gösterdiği konferansta 2023 hasadı öncesi Türkiye ile dünyada tahılın durumu, küresel iklim krizinin etkileri, 2023 yılı tahıl üretim beklentileri ve TMO hububat alım politikaları gibi konular ele alındı. Haber Merkezi