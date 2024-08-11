Yozgat’ta, kış sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel tarhana, kadınların hummalı çalışmalarıyla hazırlanıyor. Kışa hazırlık olarak evlerde başlayan tarhana yapımı, yöre halkı için adeta bir gelenek haline gelmiş durumda.

Yozgatlı kadınlar, kış aylarının şifa deposu olarak bilinen tarhanayı hazırlamak için bir araya geldi. Süzme yoğurt, bulgur, tuz, yağ ve su karışımından oluşan karışım, önce bulamaç haline getiriliyor. Ardından elde yassılaştırılan karışım, güneşte kurutulmak üzere sofralara seriliyor. Kadınlar, tarhananın kurutulması sürecinde, hava koşulları ya da kuşların zarar vermemesi için nöbet tutuyor.

Bir Yozgat sakini, tarhananın sağlık açısından faydalarına dikkat çekerek, "Tarhanayı süzme yoğurt ile yapıyoruz ve ardından kurutuyoruz. Bu tarhana, kışın çorba olarak tüketiliyor ve sağlık açısından oldukça yararlı. Şeker, kolesterol ve grip gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini biliyoruz" dedi.

Yıllardır tarhana yapma geleneğini sürdürdüklerini belirten vatandaş, "Tarhana, bizim kültürümüzde eskiden beri geleneksel olarak yapılır. Tansiyon, kemik erimesi gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiği biliniyor. Her kış mutlaka yapar ve çorbasını içeriz" şeklinde konuştu.

Tarhana yapımına ilişkin detayları paylaşan başka bir Yozgatlı ise, "Eskiden beri hastalarımıza şifa olması için tarhana yaparız. Kışın ailece bu çorbayı tüketiriz. Tarhana çorbasının gribe, tansiyona ve birçok hastalığa şifa olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta tarhana yapımı, kış hazırlıklarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Yöre halkı, bu geleneksel lezzeti sofralarında buluşturmak için sabırla ve titizlikle çalışmayı sürdürüyor.