Son bir ayda dolandırıcılık şebekelerine yönelik Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi.

Tarihi Eser Vaadiyle Dolandırdılar

Yürütülen operasyonlarda şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

89 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 9’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Zanlıların banka hesaplarında ise 28 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.