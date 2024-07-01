Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan katıldı.

Toplantıda il ve ilçelerde vatandaşın huzur ile yaşayabilmesi adına alınabilecek önlemler değerlendirildi.

“HUZURA DÖNÜK ALABİLECEĞİMİZ ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRDİK”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğümüzde kadim şehrimiz Yozgat’ın huzur kenti imajını daha da ileriye taşımak üzere arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi toplantımızın ana gündemlerinden birisi yaz aylarının gelmesi ile birlikte yoğunlukla kullanılan mesire ve park alanlarında ve ormanlık alanlarda insanımızın huzurunu ve oradaki orman yangınlarına dair alınacak tedbirler oldu. Bunun yanı sıra trafik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve maalesef zaman zamanda karşılaştığımız ve uygulamaya da devam ettiğimiz yüksek sesle müzik dinleme, araçlardan yüksek sesli müzik yayını ve bunun yanı sırada maalesef zaman zamanda karşılaştığımız susturucusu sökülmüş egzozlarla insanımızın rahatsız edilmesi. Bu konuların tamamına dair bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kentimiz ve ilçelerimizdeki huzura dönük alabileceğimiz önlemleri değerlendirdik” dedi.

BOZOK – 1 HUZUR UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Yozgat’ın huzur kenti imajını pekiştirmek ve daha da ileriye taşımak üzere Bozok – 1 Huzur uygulamasını hayata geçirdiklerini duyuran Özkan, “Bugünden itibaren arkadaşlarımızın hazırlık çalışmaları neticesinde Yozgat ilimizin huzur kenti imajını daha da pekiştirmek, daha da ileriye taşımak üzere Bozok – 1 Huzur uygulamasını kentimiz genelinde ilçelerimiz ve köylerimizde dahil olmak üzere hayata geçiriyoruz. Tabi burada en önemli olan husus insanımızın huzurunu temin ve tesis etmek. İnsanımıza huzursuzluk veren gerek gürültüyle gerek park ve mesire alanlarındaki farklı olaylarla huzurunu kaçıran olayların üzerine gitmeyi hedefliyor. Aynı zamanda insanımızın da desteği ile azalmakta olan trafik kazalarının daha da aşağıya çekmeyi istiyoruz” diye konuştu.

“HEMŞEHRİLERİMİZDEN HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ İSTİYORUZ”

Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Özkan, “Bir diğer konuda artan hava sıcaklıkları ve arazideki hasat mevsimi olması sebebiyle orman yangınına sebebiyet verebilecek olaylara dair hangi tedbirleri alabiliriz? Aldığımız tedbirlerdeki durumumuz ne? Onlarında değerlendirmesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnsanımızdan, hemşehrilerimizden isteğimiz, istirhamımız bu konularda hassasiyet göstermeleri. Ormanlarda, bu güzelim güzide coğrafyada bizim ve hepimizin. Bu noktada hassasiyet bekliyoruz. İnşallah kazasız, belasız bir yaz sezonunu hep beraber geçiririz. Tabi burada en büyük unsur, burada en büyük husus insanımızın bize vereceği destek, kurallara göstereceği riayet” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 80’E YAKINI TEK TARAFLI”

Trafik kazalarının çoğunluğunun tek taraflı olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Özkan, “Az önceki değerlendirmelerimizde de gördük ki trafik kazalarımızın yüzde 80’e yakını tek taraflı. Hız kurallarına uymamak veyahut da trafik işaret ve işaretçilerini dikkate almamaktan kaynaklı. Birde trafik güvenliği kavramı içerisinde hep vurguladığımız hususlardan bir tanesi de seyahat esnasında gerek binek araçlarda gerekse toplu taşıma araçlarında yolcuların sürücüyle birlikte emniyet kemeri kurallarına riayet etmesi. Bu noktada da özellikle insanımızın dikkatini çekmek istiyorum. Kazalardaki en büyük can kaybımız veyahut da yaralanmalar kemer kurallarına riayet etmemekten kaynaklanıyor. İnşallah aldığımız tedbirler insanımızın bize vermiş olduğu destekle birlikte yolların kesiştiği güzelim güzide Yozgat coğrafyası gönüllerin kesiştiği bir coğrafya olarak yoluna devam edecek. Kentimiz artan huzuruyla birlikte insanımızın gönüllerinin buluştuğu bir nokta haline gelecek. Toplantı için hazırlık yapan, sahada görev alan arkadaşlarıma ve de bizleri her surette destekleyen, yanımızda bulunan kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.