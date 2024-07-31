Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve şube müdürleri katıldı.

Vali Özkan, Yozgat’ın eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin kaliteli eğitim hizmetlerine erişimini sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Toplantıda, eğitimdeki mevcut başarıların sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için stratejik adımların atılması konusuna vurgu yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak ise Yozgat genelindeki okulların fiziki koşulları, eğitim materyalleri ve öğretmen ihtiyaçları konularında detaylı bilgi verdi.

Altınkaynak, önümüzdeki dönemde öğrenci ve velilerin beklentilerini karşılayacak nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulması için çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.