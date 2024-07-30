Belediye Başkanı Fatih Arslan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Başkan Arslan, ilçe ile ilgili Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Arslan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut’u, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Metin Bulut Başkanımızla ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Ziyaretimizde Sayın Bakan Yardımcımızla ilçemiz ile alakalı bazı hususları istişare ettik. Değerli Bakan Yardımcımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.