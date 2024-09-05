Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doçent Dr. Ayşe Şener Taplak, Öğretim Görevlisi Ayşe Aslantürk, ORAN Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen ve YDO Uzmanı Eda Velibaşoğlu, SORGED'i ziyaret ederek Genç Fikirler Fabrikası ile birlikte yapabilecek faaliyetler ve ortak projeler görüşüldü.

GENÇ FİKİRLER FABRİKASI

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bozok Teknopark tarafından birlikte organize edilen “Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışması ile teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yarışma ile başvuruları alınan yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanları seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Bozok Teknopark tarafından ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de sunulacaktır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Başvuru yapacak olan bireyler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan bireylerin başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmalıdırlar.

Şirketler için: TR72 bölgesinde ve teknoparklar içerisinde faaliyet yürüten en fazla 3 yıl önce kurulmuş olan şirket sahipleri için.

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezunlar başvurabilir.

Ön başvuru tarihi itibariyle programa başvuru yapmayan bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

İş fikirlerinin gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip olması gerekmektedir.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 ve 1812 Programlarının 2. Aşaması kapsamında bu iş fikri için destek almamış olmak.

Başvurular kişisel veya ekip halinde yapılır. Her yarışmacının sadece bir iş fikri ile başvuru yapması beklenmektedir. Birden fazla iş fikri ile başvuru yapan yarışmacılar sadece bir projesi ön değerlendirmeden geçirilecektir.

Değerlendirme sonucu kabul edilecek yarışmacıların eğitim ve kuluçka faaliyetlerine katılmalarında devam şartı aranmaktadır.

Şehir dışından başvuran girişimcilerin, ulaşım ve konaklama işlemlerini, kendi imkanları ile gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

İSTENEN BELGELER

Öğrenci ya da mezuniyet belgesi,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi,

İmzalı iş fikri yarışması hizmet sözleşmesi,

Banka hesap bilgileri belgesi,

Start-Up’lar için ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, SGK ve vergi borcu yoktur belgeleri.

DEĞERLENDİRME USULÜ VE KRİTERLERİ

Ön değerlendirme işlemi başvuru formunun okunup online olarak değerlendirilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuruların yeteri kadar açıklayıcı bilgiler içermesi önem arz etmektedir. Ön değerlendirme aşamasını geçen adaylar ilk Start Up Kampı, eğitim çalışmalarına katılacaklardır.

Eğitimlerin ardından ikinci eleme işlemleri başlayacaktır. Tüm adaylar sunumlarını 5’er dakikalık sürede jüri üyelerine yapacaktır. Soru ve cevap bölümü de tamamlandıktan sonra jüri üyeleri eleme yapacaktır. İkinci değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda prototip desteği almaya hak kazanan finalistler belirlenecektir.

Final değerlendirmesi öncesinde 8 hafta boyunca ikinci Start Up Kampı, mentor desteği ile beraber prototip geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Ardından final jürisine sunum yapılacaktır ve kazananlar belirlenecektir.