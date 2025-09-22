Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Kaza, Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi'nde gerçekleşti. Ulvi Uğuz'a ait traktör, iddiaya göre el freninin çekilmesinin unutulması nedeniyle aniden hareket etti.
Traktörün altında kalan Ulvi Uğuz ağır yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Uğuz, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.
Ulvi Uğuz, Konya'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA