Günümüzün hızlı yaşam temposunda şehir gündemini yakından takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu ihtiyaca yenilikçi bir çözüm sunan İleri Gazetesi, Yozgat’ın günlük panoramasını yalnızca 66 saniyeye sığdıran özel bir video haber serisi başlattı.

Her günün sonunda İleri Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan “66 Saniyede Yozgat” başlıklı video özetleri, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı ve şehrin en çok takip edilen içerikleri arasında yerini aldı.

Yozgat’ın Nabzı 66 Saniyede Atıyor

Yozgat’taki siyasi gelişmeler, bürokrasideki atamalar, ekonomi, eğitim, spor, sağlık, kültür-sanat, tarım ve asayiş alanlarındaki önemli haberler; İleri Gazetesi editörleri tarafından titizlikle derleniyor. Bu yoğun gündem, sade anlatım ve çarpıcı görsellerle “66 Saniyede Yozgat” videolarında izleyiciye sunuluyor.

Zaman kazandıran bu yayın, özellikle yoğun çalışan ve gün içindeki gelişmeleri kaçıran vatandaşlar için adeta bir “gündem yakalama servisi” işlevi görüyor.

Sosyal Medyada Binlerce Kişi Takipte

Her akşam binlerce kullanıcı tarafından izlenen ve yüksek etkileşim alan videolar, Yozgatlıların habere ulaşma alışkanlıklarını da değiştiriyor. İleri Gazetesi’nin bu dijital hamlesi, yerel gazeteciliğin sosyal medyadaki gücünü ve vatandaşa dokunan içeriklerin ne kadar hızlı benimsendiğini gösteriyor.

Okurlarımızdan gelen olumlu tepkiler çalışmalarımızı her gün daha da ileriye taşımak için en büyük motivasyon kaynağımız oluyor.

İleri Gazetesi olarak, bize destek veren tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz.