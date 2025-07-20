Bölgedeki yerleşim ve savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak inşa edildiği düşünülen yeraltı şehri, üç farklı noktadan girişe sahip olmasıyla dikkat çekmekte olup, tarih boyunca çeşitli dönemlerde kullanıldığı izlenimini veriyor.

Yeraltı şehrinin kuzeybatı yönündeki esas giriş kapısı günümüzde tamamen kapanmış ve erişime kapalıdır.

Güneyde bulunan ikinci giriş ise, kayaya oyulmuş iki katlı bir yapıdan oluşmaktadır ancak yapının yarısının yıkılmış olması ve giriş galerilerinin toprak ve molozlarla kısmen dolması nedeniyle buradan da günümüzde giriş yapılmıyor.

Bu bölümde tespit edilen üç ayrı oda, üzerinde ikinci bir kat bulunması sebebiyle mimari açıdan karmaşık ve çok katmanlı bir yapı sergileniyor.

Özellikle doğu odasının duvarında yer alan yaklaşık 1,80 metre yüksekliğindeki niş, antik dönemde buranın ritüel veya depolama amaçlı kullanıldığına dair ipuçları veriyor.

Ayrıca batıdaki odada bulunan havalandırma bacası, yeraltı şehrinin uzun süreli kullanımı sırasında hava sirkülasyonunun sağlanması için önemli bir yapısal detay olarak ön plana çıkıyor.

Yeraltı şehrinin üçüncü ve en ilginç girişi ise kuzey yönünde, kayalık kütlenin alt eteklerinde yer almakta olup, dar ve ağız kısmı bozulan bu galeriden ancak sürünerek geçilebiliyor.

Bu girişten yaklaşık 5 metre ileride ulaşılan dikdörtgen şekilli bir oda bulunuyor.

Bu odanın batı yönünde iki ayrı galeri yer almakta ve galerilerden biri yaklaşık 10 metre ileride geniş ve tonoz biçimli tavanı ile dikkat çeken büyük bir salonla sonuçlanıyor.

Salona açılan iki büyük oda kapısı, iki küçük oda ve karşılıklı iki galeri kapısı, yeraltı şehrinin oldukça geniş ve çok işlevli bir kullanım alanı olduğunu gösteriyor.

Mekanların tavan yüksekliği yaklaşık 1,30 metre civarında olup, tavanlar tonoz yapısıyla örülmüş, duvarlarda ise çeşitli büyüklüklerde nişlere rastlandı.

Bu mimari detaylar, yapının savunma, saklanma veya dini amaçlı kullanımlar için tasarlandığını düşündürüyor.

Yeraltı şehrinin en üst kısımlarında ise farklı büyüklüklerde kayalara oyulmuş kaya mezarları yer alıyor. Tepenin eteklerinden yapılan yüzey araştırmalarında Roma, Bizans ve boyalı Frig dönemlerine ait olduğu tespit edilen tek renkli astarlı ve astarsız seramik parçaları bulunmuş, bu buluntular yeraltı şehrinin tarihsel katmanlarını ve bölgenin farklı medeniyetler arasındaki kültürel etkileşimini ortaya koydu.

2008 yılında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları, yapının korunması ve bilimsel araştırmalara açılması açısından önemli bir adım oldu.

Çeşka Yeraltı Şehri, mimari özellikleri, arkeolojik buluntuları ve tarihsel zenginliği ile Yozgat ve çevresinin kültür mirası envanterinde öne çıkan, bilim insanları ve tarih meraklıları için eşsiz bir araştırma ve keşif alanı olarak değerlendiriliyor.

Bölgenin tarihi dokusunu ve medeniyetler arası bağlantılarını anlamak adına yeraltı şehrinin gelecek kazı ve restorasyon çalışmalarıyla daha da aydınlatılması bekleniyor.