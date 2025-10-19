Kayseri'de en fazla üyeye sahip sendikanın genel başkanının oğlu tutuklandı. Kayseri'de en fazla üyeye sahip sendika olan HAK-İŞ'in Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gerçekleşen Bu Olay Kayseri’yi Karıştırdı

Kayseri’de en fazla üyeye sahip sendika olan Hak-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Mahmut Aslan’ın oğlu Osman Aslan tutuklandı.

Başta belediyeler olmak üzere Kayseri’de binlerce üyesi bulunan Hak-İş’in Genel Başkanı Aslan’ın oğlunun Merkez Bankası’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunun ardından, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Merkez Bankası Suç Duyurusunda Bulundu

Orhan Aslan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu BKM için düzenlenen ihalede fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiaları nedeniyle operasyon nedeniyle gözaltına alınmıştı. İddiaya göre; BKM tarafından “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” ciddi usulsüzlükler yapıldı. Sanıklar söz konusu ihalelerde maliyet komisyonu oluşturulmadığı, teslimat yapılmadan ödeme gerçekleştirildiği ve bazı firmaların ihaleye teklif vermesi engellendiği gibi iddialarla suçlanıyor.