Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) bu zamana kadar kalan depremzedelerin sayısının binin üzerinde olduğunu bildiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, gençlik spor olarak büyük bir sektör olduklarını aktardı.

Depremzedeler için ellerinden gelen imkanı sunduklarını ve hakkaniyetle çalıştıklarını dile getiren İl Müdürü Parlak, önümüzdeki Kurban Bayramının etkisi ile de yurtlarda kalan depremzede sayısının düştüğünü ve şuanda 138 depremzedenin kaldığını ifade etti.

Müdür Parlak, devletin vatandaş için elinden gelen gayreti gösterdiğini, kendilerinin de bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

“HİÇ MASRAF ETMİYORLAR”

Depremzedeler için yapılan çalışmaları anlatarak açıklamasına başlayan Parlak, “138 tane kalan depremzedemiz var. Depremzedelerden hiçbir şekilde para alınmıyor. Aylık 330 lira yemek parası ödüyoruz. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün şeklinde yemek veriliyor. Hiç masraf etmiyorlar. Yurtlarımızda çeşitli etkinlikler de oluyor. Çocuklar okula gidiyorlar. Kurs da açtık. İl Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünden psikologlar geliyorlar ve depremzedelerle ilgileniyorlar. Gençlik Merkezimizin gençlik liderleri ve diğer personellerimiz gece gündüz depremzedelerle ilgileniyorlar” dedi.

“MEMNUN KALDILAR”

Yurtlardan ayrılan depremzedelerin notlar bıraktığını bildiren Parlak, notlarda çok güzel şeylerin yazdığını aktardı. Parlak, “İlk başta depremzedeler bine geçiyordu. Fakat özellikle bayramda gidenler oldu. Zaman zaman gidip dönmeyenler veya dönenler oluyor. Biz depremzedelere yönelik iki tane yurt tahsis ettik. Okullarımız da açılınca şuan hem öğrencilerimiz hem de depremzedelerimiz kalıyor. Devlet vatandaşı için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurtlarımızdan memnun kaldılar. Zaman zaman giden depremzedeler oraya notlar bırakıyorlar. Kendilerine çok iyi davranıldığını, memnun ve minnettar olduklarını yazıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“HER GÖREVİ HAKKIYLA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

800’e yakın personelle çalıştıklarını söyleyen Parlak, şu açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: “Gençlik Spor olarak alanımız çok farklı. Pandemi, deprem vs oluyor yurtlarımız devreye giriyor. Çok büyük bir sektörüz. Hizmet sektörü olduğumuz için. 800’e yakın personelimizle birlikte devletin verdiği her görevde üzerimize düşen her görevi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.” Sema Nur Koçaker/Melike Aslı Arslan