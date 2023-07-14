Yaz Kur’an Kursları açılışının 2’nci haftasında kurslara kayıtlı öğrenci sayısının bine ulaşmasına az kaldığını bildiren Kaymakam Ali Açıkgöz, 32 ayrı noktada açtıkları kurslarla Saraykent halkına hizmet ettiklerini aktardı.

Her sene yaptığı gibi bu sene de kursa katılan öğrencilere dondurma ikramında da bulunan Kaymakamı Açıkgöz, geçen sene olduğu gibi Kur’an Kurslarına kayıtlı öğrenci sayısını, en üst noktaya taşımak için ne gerekirse yapacaklarını vurgulayarak açıklama yaptı.

Açıkgöz açıklamasında, “Saraykent’te bu yaz döneminde de çocuklarımızın yüzü hep gülecek. Yaz Kur’an Kurslarımıza kayıtlı öğrenci sayımız, Bin kişiye ulaşmak üzeredir. 32 ayrı noktada açtığımız kursların, bu hafta 2’nci haftasındayız. Geçen sene olduğu gibi kayıtlı öğrenci sayımızı, en üst noktaya taşımak için ne gerekirse yapacağız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan