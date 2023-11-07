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Sivas’ta bir binanın çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sivas’ta öğle saatlerinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pulur Mahallesi Tarhana Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Binanın çatısından yükselen alevi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.