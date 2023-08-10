AK Parti Genel Başkanvekili ve 28. TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan Refahiye ziyareti sonrasında Yozgat’a da uğrayan ve AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile AK Parti il teşkilatına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yıldırım’ın ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Memleket ziyareti sonrası bizleri de arayarak ziyarette bulunan; AK Parti Genel Başkanvekilimiz, Son Başbakanımız, 28. TBMM Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan