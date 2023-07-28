Yozgat 123 Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/707713

1-İdarenin a) Adı : D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT b) Adresi : Erdoğan Akdağ Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:343 MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542125533 - 3542121200 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Yozgat 123 Şube Bina Tesisleri Onarımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Nizamiye Tadilatı, İdari bina ve eklentilerin bakım onarımı, ve diğer işler Özel Teknik Şartnamenin "İşin Kapsamı" başlıklı 2. maddesinde sıralnamıştır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Dsi 123. Şube Müdürlüğü Yozgat Merkez ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.08.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 123. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunana benzer işler listesinin B-II grubu işler ile B-III grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması 0,0009% 0,0015% 0,25 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) 0,0004% 0,0007% 0,25 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,0026% 0,0042% 0,25 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,0103% 0,0167% 0,75 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,0082% 0,0133% 0,5 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,0019% 0,003% 0,25 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,0173% 0,0281% 1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 0,002% 0,0032% 0,25 Ahşaptan oturtma çatı yapılması(çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı) 0,0222% 0,036% 1,5 Ocak taşı ile blokaj yapılması 0,0005% 0,0008% 0,25 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200x100x200 mm) ile duvar yapılması 0,0031% 0,0051% 0,25 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,0007% 0,0011% 0,25 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması 0,0026% 0,0041% 0,25 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,0014% 0,0023% 0,25 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,0012% 0,002% 0,25 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) 0,001% 0,0016% 0,25 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) 0,0024% 0,004% 0,25 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,0006% 0,0009% 0,25 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 0,0008% 0,0013% 0,25 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması 0,0035% 0,0056% 0,25 Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi 0,0019% 0,0031% 0,25 (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,0024% 0,0039% 0,25 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,0045% 0,0073% 0,25 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) 0,0006% 0,0009% 0,25 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) 0,0003% 0,0005% 0,25 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 0,0031% 0,005% 0,25 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 0,0005% 0,0008% 0,25 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 0,0005% 0,0009% 0,25 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,0017% 0,0028% 0,25 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) 0,0018% 0,0029% 0,25 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 0,0004% 0,0007% 0,25 Nizamiye tadilatında kullanılmak üzere 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) 0,0004% 0,0007% 0,25 Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) 0,0092% 0,0149% 0,25 Dispersiyon (akrilik) esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - d2te) 0,0005% 0,0008% 0,25 Plastik doğrama imalatlarının bakım onarım ve tadilatlarının yaptırılması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 0,0034% 0,0056% 0,25 Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması 0,0086% 0,014% 0,5 Kamelya Yapılması 0,0241% 0,0392% 1,5 Beton Barbekü yapılması 0,0086% 0,014% 0,5 Isı merkezi bakım onarım işi (dönemsel bakım dahil) 0,1054% 0,1713% 6,5 Jenaratör Bakımı 0,0043% 0,007% 0,25 Sıhhi tesisat Bakım ve Onarım İşi 0,026% 0,0422% 1,5 Akaryakıt otomasyon sistemi 0,0735% 0,1194% 2,25 Personel Takip Sistemi 0,0402% 0,0653% 2,25 Borulu direkli totem tabela yapım işi 0,0717% 0,1166% 4,5 Profil ayaklı Ahşap dış mekan bank 0,0143% 0,0233% 0,25 Metal çöp kovası 0,0172% 0,028% 1 14 Araçlık Gölgelik (Sundurma) yapılması işi 0,1019% 0,1656% 6 Şube Tesisleri Alın Tabela Yapım İşi 0,0244% 0,0396% 1,5 Aliminyum kompozit kaplamalı markis cepheleri cam misafirhane girşi 0,1004% 0,1632% 6 Üçlü Modül Çift Yüzlü Açılır Standart Kapak Compact Arşiv Dolabı 0,0646% 0,1049% 4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 61 (AltmışBir) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete (Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"ne göre (B) Üst yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur'u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.