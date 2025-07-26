İHALE İPTAL İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/949859
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Güneş Sokak MERKEZ/YOZGAT YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|03542121048 - 3542121257
|c) Elektronik posta adresi
|:
|[email protected]
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|03.07.2025 - 5397
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
c) İnternet haber sitesi
|:
|Yozgat Çamlık Gazetesi - 04.07.2025
www.ilerigazetesi.com.tr 04.07.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|25.07.2025
|4- İptal nedeni veya nedenleri
İlan, Teknik ve İdari Şartnamenin Dışında İhale Dokümanlarında Eksikliğin Fark Edilmesi
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