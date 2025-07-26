İHALE İPTAL İLANI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/949859
1- İdarenin
a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Güneş Sokak MERKEZ/YOZGAT YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 03542121048 - 3542121257
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 03.07.2025 - 5397
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

c) İnternet haber sitesi

: Yozgat Çamlık Gazetesi - 04.07.2025




www.ilerigazetesi.com.tr 04.07.2025
3- İhale İptal Tarihi : 25.07.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri

İlan, Teknik ve İdari Şartnamenin Dışında İhale Dokümanlarında Eksikliğin Fark Edilmesi

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