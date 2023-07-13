Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde aranan şahıslar uygulamasında 916’sı hükümlü, bin 42’si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 şahsı yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar Uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı” ifadelerine yer verildi.

Aranan şahıslar uygulamasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 473 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 304 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 72 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 55 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs olmak üzere; 916’sı hükümlü, bin 42’si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 şahıs yakalandı. Ayrıca 1’i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Haber Merkezi