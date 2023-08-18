Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2023' verilerini açıkladı. Ülke genelinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 25,6 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.

Yozgat’ta ise belediyeler tarafından 2023 yılı Nisan-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısının bin 448 olduğu açıklandı. Mustafa Babayiğit