İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, yabancılara muvazaalı gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşlığı kazandıran organize suç örgütü çökertildi.

Bin 240 daire, 65 arsa, 47 otomobil ve çok sayıda şirket ile banka hesabına el konulurken, 106 şüpheli gözaltına alındı.

106 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 106 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Örgütün elebaşının M.A. isimli kişi olduğunu belirten Yerlikaya, "Örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bin 240 Apartman Dairesine El Konuldu

Yerlikaya, satış yapılan yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığını söyledi.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlıklarına da el konuldu.

Muvaazalı Satış Nedir?

Hukukta muvazaa; bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma demektir.

Muvazaa, rekabeti etkilemek için şirketler arasında, diğer mirasçılardan mal kaçırmak için miras bırakan ile mirasçılar arasında gizli anlaşma yapılması şeklinde yapılabilir. Bazı koşullarda "muvazaalı muamelelerin" (danışıklı işlemlerin) yasal yollarla iptali de mümkündür.