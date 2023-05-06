1-7 Mayıs Bilişim Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Nazire İçel tarafından kurum personellerine eğitim düzenlendi.

Eğitimde internet dünyası riskleri, siber güvenlik, dijital ayak izi, güvenli internet hizmeti ve siber zorbalık başlıkları ile bilinçli ve güvenli internet kullanımı ele alındı.

Çeşitli bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Uzm. Filiz Kabayel tarafından da Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı Farkındalık eğitimi verilmiştir.

Görevliler tarafından verilen eğitimde, “İnternet tabanlı uygulamaları kullanan bireylere ait verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilememesi, gizlilik ihlali olmaması, korunması ve ayrıca bu verilerin kaybolması ya da hasar görmesi durumunda kurtarılabilmeleri için güvende tutulmasını kapsar. Dijital güvenlik, teknoloji, kazanç ve kişisel kimliği güvence altına alan ve herkesi kapsayan bir kavramdır. Davranış Riskleri: Zorbalık, kasten ya da farkında olmadan insanların yanlış bilgilendirilmesi, yasa dışı indirme, kumar oynama, korsanlık vb. İletişim Riskleri: Tacize uğrama, başkaları tarafından rahatsız edilme, siber takip. İçerik Riskleri: Şiddet, pornografik içerik, cinsiyetçi, ırkçı veya nefret söylemi içeren materyaller de dâhil olmak üzere potansiyel olarak saldırgan veya zararlı içeriklere maruz kalma. Olası diğer riskler ise dijital ayak izi ve bağımlılıktır” denildi. Haber Merkezi