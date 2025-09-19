Türkiye'de son dönemde yabancı ve bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar ciddi bir tehdit haline geldi. Uzmanlar, özellikle yurt dışı kaynaklı aramaların büyük kısmının dolandırıcılık amacı taşıdığını ve bu nedenle tanımadığınız numaraları açmamanız gerektiği konusunda uyarıyor.

Her Şey Bir Soruyla Başlıyor

Dolandırıcıların kullandığı yöntem oldukça basit ama tehlikeli. Arama genellikle "Alo, sesim geliyor mu?" gibi sıradan bir soruyla başlıyorlar. İnsanlar refleksle "Evet" yanıtı verdiğinde ise ses kayıtları alınarak tuzak devreye sokuluyor. Bu tek kelimelik onay, daha sonra montajlanarak sanki sizin onayınız varmış gibi sahte sözleşmelere eklenebiliyor. Böylece banka hesabı açmak, kredi çekmek veya finansal işlem yapmak mümkün hale geliyor.

Büyük Maddi Kayıplara Neden Olabilir

Bu yönteme kanıp ses kaydı alınan kişilerin binlerce lira zarara uğrayabileceği belirtiliyor. Dolandırıcılar, hazırladıkları kayıtları bankalara ya da finans kurumlarına sunarak mağdurları farkında olmadan borçlandırabiliyor.

Şikâyetler Arttı

Vatandaşlardan gelen bildirimlere göre, bu tür aramalar günün her saatinde yapılabiliyor ve engellenen numaralar kısa süre içinde farklı 0850’li hatlardan yeniden arama yapabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile savcılıklara yapılan şikâyetlerde gözle görülür bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Yetkililer, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara kesinlikle "Evet", "Hayır", "Doğru" gibi net ifadelerle cevap verilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Şüpheli bir arama ile karşılaşıldığında görüşmeyi hemen sonlandırmak ve numarayı engellemek en güvenli yol olarak öne çıkıyor.

Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara temkinli yaklaşmak ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamak, bu tür dolandırıcılık girişimlerinden korunmanın en etkili adımı olarak görülüyor.