Edinilen bilgiye göre, K.A.A. (5) isimli çocuk dört katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle metrelerde yükseklikten beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Aydın’ın Çine ilçesinde Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında öğle saatlerinde meydana geldi.

Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.