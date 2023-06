Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca sosyal medya hesabından dergi hakkında link paylaşımı yaparak derginin tanıtımı konusunda araştırmacılar ve akademisyenlerden destek istedi.

Dekan Karaca dergi ile alakalı yaptığı açıklamada; “ Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2023 yılında yayın hayatına başlayan Bozok Sosyal Bilimler Dergisi (Bozok SBD), yılda 2 kez (Mayıs ve Kasım) elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Bozok Sosyal Bilimler Dergisi, Arkeoloji, Antropoloji, Edebiyat, Felsefe, Filoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Tarih başta olmak üzere Sosyal bilimlerinin tüm alanlarında yapılmış bilimsel çalışmaları, araştırma makalelerini, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazar(lar) çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalara Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile hiçbir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir. Makalelerde “Chicago Atıf Sistemi 17’nci Edisyonu (17th Edition, Notes and Bibliography)” Atıf Sistemi yazım kuralları geçerlidir ve yayımlanan tüm makaleler iThenticate intihal programı ile taranmaktadır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir