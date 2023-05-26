Boğazlıyan Kaymakamlığı 2023 Yılı Eğitim Projeleri Destek Programı kapsamında, Ticaret Borsası Başkanlığı sponsorluğunda yürütülen ‘’Mucizeler Oluşsun, Çocuklar Bilim ve Sanatla Buluşsun’’ projesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Anaokulunda dönem sonu etkinliği şeklinde yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın da katılım sağladı. Çocuklarla birlikte çeşitli uygulamalar yapan Kaymakam Aydın, projede çocuklara destek oldu.

Düzenlenen projenin amacının ise, yapılan bilim ve sanat etkinlikleri ile okulda renkli ve zengin bir öğrenme ortamı oluşturulması, çocukların merak duygularının ve sanatsal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak olduğu söylendi. Ahmet Ayverdi