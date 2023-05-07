Eğitim için gönüllü çalışmaları benimsemiş ekip, Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğünün "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi" çerçevesinde planladıkları ve üç gün süren etkinlikleri tamamlayarak ilçeden ayrıldılar.

Yaşanan deprem sebebiyle bölgeye yönelik olarak açılan TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Özel Çağrısı - "Bilim Her Yerde" kapsamında faaliyetler yapılması daha da kolaylaştırıldı.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminden Sinan Özlü’nün koordinatörlüğünde Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen programın son gününde de “GreenScreen, Manyetik Fren, Ses Gücünü Görüyorum, Haydi Sende Web 2 Araçlarını Keşfet, Oyunlarla Elektrik, Yarışan Zihinler, Buzları Kıralım, LingoVocabulary Game, Sensör Sistemlerim? 3D, Örgü Terapi, Mancınık Atölyesi, Suda Dans Eden Renkler, Drone Atölyesi, Rengarenk Bilim Atölyesi, Küçük Canlılar Yaşamımızda Atölyesi” öğrencilerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Proje kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata da okullarda öğrencilerle bir araya gelip söyleşiler gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde öğrencilerin okullara dönüş sürecindeki uyumlarını destekleyici nitelikte çalışmaların olumlu etkisinin olduğu gözlendi.

Öğrencilerde geleceğin bilim insanları olmaları yönündeki özgüvenlerini artırma ve olumlu düşüncelerinin geliştirilmesini güçlendirmeyi amaçlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Geleceğin Aziz Sancar'ları Nasıl Yetişir?" sorusuna cevap niteliğinde konuları ele aldığı söyleşilerinde 5 Mayıs 2023 günü gittiği Besni - Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi ve Besni – Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’de bir kısmına iştirak ettiği seminerlerde Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Türkmen ve Merinoz Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Müdürü Şükrü Karadeniz ile farklı okullardan bazı yönetici ve öğretmenler de yer aldı.

Buluş, icat, keşif; meslek, iş, kariyer; mizaç, karakter, kişilik gibi kavramlar yanı sıra bilim ve bilimsel bilgi kavramlarına da yer verdiği konuşmalarında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yer yer öğrenciler arasında karşılıklı tartışmalarda açarak etkileşimli bir yolla pek çok konuyu ele aldı.

Öcü işler ortaya koymuş olan bilim insanlarının yaptıkları işlere tutkuyla bağlanışlarından örneklerle zenginleştiği ve sohbet havasına büründürdüğü anlatımlarında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yerleşik ve yanlış olan ezberlerden kurtulmak gerektiğini de hatırlattı. Her derste anlatılan her konunun hayatta bir karşılığının olduğunu, bir anlamının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Böyükata, bunun ne olduğunu öğrenmek için başkalarının anlatmasını beklemek gerekmediğinin altını çizdi ve öğrencilerin bu tip soruların cevaplarını kendilerinin rahatça bulabileceklerini sözlerine kattı.

Konuşmasında ileride ne olmaktan ziyade ne yapmak istediklerin düşünmelerini sık sık hatırlatan Prof. Dr. Böyükata, bir hayalin peşine düşmenin ve hedef odaklı olmanın önemini ortaya koyduğu; “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlıklı sohbetinde öğrenciler için çok yönlü bilgiler paylaştı ve gençlerin sorularına cevaplar verdi.

Oldukça faydalı olduğu ifade edilen söyleşilere ilişkin yaptığı değerlendirmede Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ileride de eğitime destek verici yeni çalışmalarda yanlarında görmek istedikleri anlamında düşüncelerini paylaştı ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Çankırı'dan Besni'ye “gönül köprüsü” kurulmasını sağlayan Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğünün "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi" sonunda, etkinliklerde yer alan ekiple yemekte bir araya gelen Besni İlçe Kaymakamı Çağlar Partal her biriyle ayrı ayrı tokalaşıp kendilerine teşekkür ederek yöreden uğurladı. Haber Merkezi