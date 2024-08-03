Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Emanetlerimiz Bilimle EL ELE” teması kapsamında gezi düzenlendi.

TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen gezi kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında kalan çocuklar Kayseri TÜBİTAK Bilim Merkezini ziyaret etti. Bilim merkezini gezen çocuklar, daha sonra hayvanat bahçesini gezerek buz pistinde buz pateni yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Arif Topal, “‘Emanetlerimiz Bilimle EL ELE’ teması ile kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızla Kayseri TÜBİTAK Bilim Merkezindeyiz. TÜBİTAK işbirliği ile kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın bilime olan ilgi ve meraklarının artırılması, hayal güçlerinin canlı tutulmasına katkı sağlamak için Kayseri TÜBİTAK Bilim Merkezini ziyaret ettik. Bilim merkezi ziyareti akabinde hayvanat bahçesi gezildi ve buz pistinde buz pateni yapıldı” dedi.