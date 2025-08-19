İngiliz ve Alman medyasında yer alan haberlerde uzmanlar, insanların evrim ile birlikte gelecek bazı vücut özelliklerini yitireceğini duyurdu.

Kalın ve yoğun kürklerin ve uzun kuyrukların zaman içerisinde yok olduğuna dikkat çeken bilim insanları evrimin insanların hayatta kalması için devam edeceğinin de altını çizdi.

İnsanların bazı özelliklerini yitireceğini kaydeden bilim insanları beş dikkat çekici değişimin gözlemleneceğini dile getirdi.

Vücut Kılı

İngiliz The Sun gazetesine konuşan uzmanlar, ısınma ve korunma fonksiyonu olan vücut kılı ve saçın gelecekte olmayacağını iddia etti. Giyinme alışkanlıkları ve küresel ısınma dolayısıyla saç ve kılların daha ince ve açık renkli olabileceğini belirten uzmanlar uzak gelecekte bunların yok olabileceğini de vurguladı.

Yirmi Yaş Dişleri

Geçmişte üçüncü azı dişlerinin çiğ bitki ve eti çiğnemeye yardımcı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, modern pişirme teknikleri ve yumuşak gıdalarla birlikte buna ihtiyaç kalmadığını aktardı. Çenelerin de küçüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, son dönemde birçok insanın artık yirmi yaş dişleri olmadan dünyaya geldiğini de gözler önüne serdi.

Kuyruk Sokumu

Bir zamanlar kuyruğun vücuda bağlandığı yer olan ve denge ve tırmanmaya yardımcı olan kuyruk sokumunun bugün neredeyse hiçbir işlevi yok. Sadece kasların bağlandığı bir yer olan kuyruk sokumu yaralanmaya da açık bir nokta. Uzmanlar uzun vadede kuyruk sokumunun tamamen ortadan kalkabileceğini öngörüyor.

Apandisit

Eskiden lifli bitkileri sindirmek için yararlı bir organ olan apandisit günümüzde büyük ölçüde işlevini yitirdi. Halen bağışıklık sisteminde ufak bir rolü olsa da her 20 kişiden birinde rahatsızlığa sebep oluyor.

Kulak Kasları

Eskiden insanların kulaklarının hayvanlarınki gibi sese doğru yönelebildiğini belirten uzmanlar, bugün çok az kişinin bunu yapabildiğine dikkat çekti. Uzmanlar yakında bu kasların işlevini tamamen yitireceğini söylüyor.