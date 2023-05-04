Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Özel Çağrısı olan "Bilim Her Yerde" kapsamında yürütülmesi uygun bulunan "Çankırı'dan Besni'ye Bilim Yarenliği Projesi" hayata geçiriliyor.

Adıyaman - Besni Millet Bahçesi’nde 3-5 Mayıs 2023 tarihlerinde üç gün sürecek olan etkinliklerde, öğrencilerin düzenli biçimde taşınarak atölyeleri izlemesi ve aktif yer alması sağlanacak şekilde planlama yapıldı.

Etkinliklerin ilk günü açılış programı Proje Koordinatörü ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Sinan Özlü ile Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar’ın projeye ilişkin bilgilendirme konuşmaları ve akabinde de Besni Kaymakamı Çağlar Partal’ın ve protokolün konuşmasıyla başladı.

Besni İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’in yakından ilgilendiği ve Müdürlük personelinin özveriyle alaka gösterdiği etkinliklerde protokol öğrencilerle birlikte atölyeleri tek tek dolaştılar.

Adıyaman ili Besni ilçesinde yöre halkı ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmekte olan programda bilim ve sanat içerikli 15 civarında atölye etkinliğine ve çeşitli bilim gösterilerine yer verildi.

Çankırı'dan Besni'ye eğitim için bir gönül köprüsü kurulan bu faaliyetlerde 30'a yakın öğretmen ve personel içtenlikle çalışarak atölyelerde matematik, fen bilimleri, yabancı dil ve teknolojik çalışmaların yanı sıra, zeka oyunları ve bilim söyleşilerine de yer veriliyor.

Proje kapsamında söyleşi yapmak üzere yer alan konuşmacı Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata da okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ilk gün ziyaret ettiği Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya geldi ve onlara “Hayalin Varsa Yorulmaya Değer” başlığı altında etkileşimli ve sohbet tadında bir seminer verdi. Etkinliğe Okul Müdürü Mükremin Özer ve öğretmenlerin yanı sıra İlçe milli Eğitim Müdürlüğü’nden yöneticiler de iştirak etti.

Depremin bütün ülkeyi etkilediğine dönük değerlendirmede de bulunan Prof. Dr. Böyükata, bilim insanlarının hayatlarından, onların yaşadığı zorluklardan ve insanlık için ortaya koydukları öncü işlerden, temel bilimlerde yapılan çalışmalardan, uygulamalı ve geliştirme türü araştırmalardan örnekler vererek yer yer tebessüm ettiren hatıralara ve daha çokta hem düşündüren hem de sorgulamayı sağlayan konulardan bahsetti.

Planlanandan daha fazla okula ziyarette bulunmaya çalışacak olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ayrıca gönüllülerin destekleriyle temin ettiği kitaplardan oluşan hediyeleri de günün hatırası olarak öğrencilere dağıttı ve okula takdim etti.

Çankırı Belediyesi, Besni Kaymakamlığı, Besni İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ve depremzede öğrencilerin hem akademik hem de psiko-sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlaması beklenen çalışmaların devam eden günlerde de sürdürüleceği belirtildi. Haber Merkezi