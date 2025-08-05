Bu sene 3. kez gerçekleşen bu olay oldukça şaşırtıyor. 2025 yılında daha çok göz önünde bulundurulsa da aslında 2020 senesinden beri yaz günleri git gide kısalıyor.

Şu an gözlemlere göre fark edilmiyor gibi görünse de bilim insanları kısa günlerin uzun vadede olumsuz etkileri olabileceğini duyuruyor.

Bilim insanları Dünya'nın bugün normalinden daha hızlı dönerek 24 saatlik döngünün 1.51 milisaniyeden 1.25 milisaniyeye düşeceğini bildirdi.

Bu bilgi, Uluslararası Göksel Referans Sistemi ve ABD Deniz Gözlemevi tarafından uygulandı. Dünya'nın tam bir dönüşü gerçekleştirebilmesi için 86 bin 400 saniye gerekiyor.

Günlük Hayatta Nasıl Bir Etki Bırakacak?

1,25 milisaniyelik bir kısalma günlük hayatımızda çok fazla fark yaratmayacak kadar küçük zaman dilim halinde olsa da, hassas bilimsel ölçümler ve teknolojik sistemler için oldukça etkili.

Uydu sistemleri, GPS ve zamanlayıcıların bu değişikliğe göre kurulması gerekiyor.

Bilim insanları, bu dönüşün ihtimallerini inceliyor. Gelecekteki dönüş hızlarındaki değişikliklerin, iklim modelleri ve jeolojik olaylar üzerindeki etkileri araştırılıyor.

Bugün gerçekleşen bu olay, gezegenimizin sürekli değişkenlik halinde olduğunu kanıtlıyor.