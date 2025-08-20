Microsoft’tan Windows 10 kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Şirket, 14 Ekim 2025’te Windows 10 desteğinin tamamen sona ereceğini resmen açıkladı. Bu tarihten sonra cihazlar çalışmaya devam edecek ancak güvenlik güncellemeleri kesileceği için bilgisayarlar siber saldırılara karşı savunmasız kalacak.

Wındows 10 sona eriyor

Microsoft’un açıklamasına göre Ekim 2025’te yayınlanacak güncelleme, Windows 10 için son güvenlik paketi olacak. Bu tarihten sonra yeni özellikler veya güvenlik yamaları yayınlanmayacak.

Bu durum, hala milyonlarca kişinin kullandığı işletim sistemi için yüksek güvenlik riski anlamına geliyor. Uzmanlar, güncelleme almayan cihazların kırıcı saldırılarına karşı daha açık hale geleceğini belirtiyor.

Kullanıcılara Sunulan Seçenekler

Windows 10 desteği bittikten sonra kullanıcıların üç seçeneği bulunuyor:

Windows 11’e geçiş: Çoğu bilgisayar ücretsiz olarak yükseltme yapabiliyor.

Eski cihazlar için ESU paketi: 30 dolar karşılığında alınabilen Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri, sistemi 3 yıl daha koruma altına alıyor.

Yeni cihaz satın almak: Windows 11 destekli bilgisayarlara yönelmek veya farklı bir işletim sistemi tercih etmek mümkün.

Son Çağrı

Şirket, “Cihazlarınızı Windows 11’in en güncel sürümüne yükseltmenizi öneriyoruz” diyerek kullanıcıları uyardı.