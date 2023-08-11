Bu çerçeve içerisinde tabi ki Yozgat’ı da görüyoruz dedi.

Rektör, İl Emniyet Müdürü derken şimdi de Vali Ziya Polat bir gecede alınan karar ile görev yeri değiştirildiğini belirten Başkan Bilgin, Hâl böyle iken akıllara çeşitli sorunun geldiğini hatırlattı.

Başkan Bilgin yaptığı açıklamada, “Önceki kabinede Erdoğan’a muhalif bir hareket mi vardı. Atadığı isimler kendi muhalif kadrolarını mı yerleştirdi de Erdoğan bu kadar değişikliğe gitti. Süleyman Soylunun İçişleri Bakanlığı döneminde atadığı İl Emniyet Müdürlerinde değişikliğe gidilmesi, kamuoyunun Soylunun isminin anıldığı olaylar ile mi alakalı olduğu da akıllara gelmiyor değil. Elbette detaylarını çok bilmediğimiz için bu atamalar halkın, özellikle de siyasetin dikkatini çekmektedir. Umarım, geçtiğimiz yıllarda yapılan hatalar önümüzdeki yıllarda karşımıza sansasyonel haberler olarak çıkmaz. Yapılan atamalar neticesinde, İlimizde görev alan Valimiz Sn. Mehmet Ali Özkan’a, İl Emniyet Müdürümüz Sn. Recep Tecimer’e, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Evren Yaşar’a, yeni görevlerinin hayırlı, görev süreleri boyunca da başarılarının devamını diliyorum. Ülkemize, Yozgat’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi