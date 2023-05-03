Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşa broşür dağıtarak bilgilendirme yapan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ne bağlı ekiplere Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yozgat Sorumlusu Özgür Karslıoğlu’da eşlik ediyor.

“DEDELERİNİN HEDİYELERİ”

Gönüllüler tarafından yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Son olarak Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Hediye dağıtımına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven de katıldı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Özgür Karslıoğlu, “Yozgat Kılıçdaroğlu Gönüllüleri olarak Sayın Vekilimiz Ali Keven'le birlikte çocuklarımıza kırtasiye seti hediye ettik. Kemal Kılıçdaroğlu dedelerinin hediyelerini, Milli ittifakın Milletvekili adayı broşürlerinin dağıtımını yaptık. Sayın Vekilimize katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan