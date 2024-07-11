Sorgun’a bağlı Bahadın Beldesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında yatırım programında yer alan binaların abonelik işlemleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sürmeligaz Yozgat İşletme Müdürü İhsan Salman ve beraberindeki heyetle gerçekleşen toplantıya Bahadın halkı yoğun ilgi gösterdi.

Toplantı sonrasında ise abonelik işlemleri başlatılarak ilk aboneler yapıldı.

10 gün içerisinde Bahadın'daki çalışmaların başlayacağını söyleyen İşletme Müdürü İhsan Salman, ilk etap çalışmalarını 30 Eylül 2024'e kadar bitirmeyi planladıklarını ifade etti. Salman, bu ilk etapta 3 kilometrelik hat döşeyerek Bahadın'ın yarısının doğalgaz kullanabileceğini söyledi.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ise yaptığı açıklamada, “Abonelik konusunda da Bahadınlıların mağdur edilmeyeceğini belirten yetkililere kasabamız adına teşekkür ederim. Abonelik ücreti güvence bedeli dahil 6 bin 500 lira civarında olacaktır. Abonelik esnasında TC kimlik kartı ve abone olunacak eve ait elektrik faturası bulundurulması yeterli olacak” ifadelerini kullandı.