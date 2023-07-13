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Yozgat Şehir Hastanesi poliklinik girişlerinde açılan standı ziyaret eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan “Hekimler reçete yazmadıkça kendi kendine, ya da başkalarının önerisiyle ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler, Antiviraller, Antifungaller, Antiparaziterler siz uygunsuz ve gereksiz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. Gelecek nesiller için toplumumuzda bu bilinci oluşturmak hepimizin görevidir. İlaçlar sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında uygun miktar ve sürede kullanılmalıdır. Hekim reçete etmedikçe kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle kullanılmamalıdır. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değildir ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan infeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. Enfeksiyonlara karşı mücadelede, hijyen, sanitasyon, sağlık bakımı, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi de önem arz etmektedir” dedi.

Gün boyu süren bilgilendirmelerde hasta ve hasta yakınları broşürlerle Akılcı ilaç ve Antibiyotiklerin özellikleri anlatıldı. Haber Merkezi