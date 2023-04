Toplantıda, IPARD 3 programı kapsamında desteklenen sektörler, yeni yatırım konuları, bütçe miktarı ve artan hibe oranları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürü Tanju Özkaya, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, ilgili bakanlık uzmanları ve birçok katılımcı dâhil oldu.

“477 MİLYON HİBE SAĞLANDI"

Proje faaliyetleri ve toplantı hakkında TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, “IPARD Programı Yönetim Otoritesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı kapsamında katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptık. Programa katılan tüm paydaşlarımız ve yatırımcı adaylarımıza, ilgileri ve katkıları için teşekkür ederiz. IPARD 3 Programının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. 2011-2023 yılları arasında 836 projeye 477 milyon hibe sağlandı. Bu hibenin 342 milyonu yatırımcılara ödendi, 135 milyon liranın ise ödenecek. Hibeler sayesinde ise 881 milyon liralık yatırım yapılacak.”

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise TKDK’nın dışında Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerinin bulunduğunu belirterek genel bütçede üreticileri desteklediklerini bildirdi.

“DESTEKLERE DEVAM”

Toplantıda Kırsal Kalkınma Programı hakkında da bilgi verildi. Program hakkında konuşan İl Koordinatörü Türker, “Kırsal Kalkınma Programı, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında, et ve süt üretimi, kesimhaneler, et parçalama, et işleme, süt işleme, süt toplama, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, yöresel gıda ürünlerinin üretimi, yöresel el sanatları, yeme-içme tesisleri, soğuk hava depolarının kurulumu, seracılık, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünlerinin işlenmesi, mantar yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji gibi yatırımlar destek kapsamındadır. Kırsal kalkınma programı kapsamında yapım işleri, makine ve ekipman, genel giderler ve görünürlük harcamaları desteklenmektedir. Yatırımın türüne göre, hibe oranı yüzde 50'den başlayıp yüzde 70'e kadar çıkabilmektedir. Kırsal kalkınma programı kapsamında yatırımlardaki uygun harcama miktarı 5 bin Avro ile 3 milyon Avro arasında değişmektedir. Ayrıca, Kırsal Kalkınma programı kapsamında yapılan yatırımlarda KDV muafiyeti sağlanmaktadır. TKDK destekleri ile Yozgat’ta tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli yatırımlar gerçekleştirilecektir. Bu sayede üretim ve istihdam da artış sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan