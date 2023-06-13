Sarızeybek Konferans Salonunda düzenlenen programa Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, kuran kursu öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe müftüsü Zühdü Elveren, programda yaptığı konuşmada; “Müftülüğümüze bağlı olarak hizmet veren 11 Kur'an kursumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Eylül ayından bugüne kadar öğrendikleri bilgileri kontrol amacıyla yapmayı planladığımız bilgi yarışmasını iki aşamalı olarak gerçekleştirdik” dedi.

Elveren konuşmasına şöyle devam etti; “Bugün burada kaybedeni olmayan yarışmanın finalinde bütün katılımcı kursiyerlerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Onları eğiten hocahanım kardeşlerimizi de kutluyorum. Yarışmada dereceye giren kurslarımıza verilen ödüller için sponsor olan, Eser kuyumculuk, sultan sarraf ve SGS market yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program bütün katılımcılara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Jüriyi ilçe vaizemiz Nuran Baba, Din Hizmetleri Uzmanı Nazım Saliç ve Kur'an Kursu öğreticisi Cemile Yaşar'ın oluşturduğu yarışma sonunda ilk üç şöyle sıralandı:

1. Kadıgüllü Köyü Kur'an kursu

2. Ofis Camii Kur'an kursu

3. Yunus Emre Camii Kur'an kursu / Yasin Nazım Kayhan