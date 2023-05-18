"Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu bilgi yarışmasına Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, İlçe Müftüsü Fazıl Saraç veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

20 soruluk bilgi yarışmasında öğrenciler ter döktü. Yarışma da Ortaokul Kategorisinde;

Cumhuriyet Ortaokulu 1’inci, Atatürk Ortaokulu 2’nci, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulu ise 3’üncü oldu. Lise Kategorisinde; Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi 1’inci, Şehit Kazım Şahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci,15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ise 3’üncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve İlçe Müftüsü Fazıl Saraç takdim etti.

Akkan yarışma sonunda, yarışmanın düzenlenmesinde görev alan okullara, katılım sağlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Haber Merkezi