Deniz Çakır, 10 Eylül 2023 tarihinde iş insanı Bilgehan Baykal ile hayatını birleştirdi. Düğününde sade ve şık bir gelinlik tercih eden Çakır, uzun süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile yeni bir yaşam yolculuğuna adım attı. Çiftin düğünü, hem medya hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

DENİZ ÇAKIR’IN EŞİ BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

Bilgehan Baykal, 1975 yılında İstanbul’da doğmuş bir makine mühendisidir. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Baykal, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe önemli projelere imza atmaktadır. Ekonomi üzerine yazılar yazan Baykal, “Teknik Değişimin Ekonomisi” kitabının yazarlarından biridir. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesi olarak da aktif rol oynamaktadır.

DENİZ ÇAKIR’IN EŞİNİN ADI NE?

Deniz Çakır’ın eşi, başarılı iş insanı Bilgehan Baykal’dır. Bilişim sektöründeki kariyerinin yanı sıra ekonomi yazarlığı ile de tanınan Baykal, 2023 yılında Deniz Çakır ile evlenerek hem profesyonel hem de kişisel yaşamında dikkat çeken bir isim olmuştur.