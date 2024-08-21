Bilgehan Baykal’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bilgehan Baykal kimdir? İşte detaylar…

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 doğumlu iş dünyasının ve akademinin tanınan ismi Bilgehan Baykal, 10 Eylül 2023 tarihinde ünlü oyuncu Deniz Çakır ile evlendi. Çiftin nikahı, sanat ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Bilgehan Baykal, çocukluk yıllarını İstanbul’da geçirdikten sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Marmara Üniversitesi’nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisans yaparak devam eden Baykal, uluslararası akademik kariyerini de University of Maine'de Pre-MBA ve Henley Management School'da MBA programlarını başarıyla tamamlayarak sürdürdü. Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktorasını tamamlayan Baykal, akademik ve profesyonel kariyerinde önemli adımlar attı.

20 yıldan fazla bir süredir hem yerel hem de çok uluslu şirketlerde yönetici olarak görev yapan Bilgehan Baykal, 2016 yılından itibaren bilişim sektöründe de aktif olarak çalışmaktadır.

Ekonomi yazarlığı alanında 10 yıldan fazla bir deneyime sahip olan Baykal, Radikal, Birgün, Yeni Harman ve Techinside gibi prestijli yayınlarda köşe yazıları kaleme almıştır. Ayrıca, 'Teknik Değişimin Ekonomisi' adlı kitabın yazarıdır.

Bilgehan Baykal, Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) yönetim kurulu üyeliği ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyeliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol almaktadır.