Usta sanatçı Bilge Şen'in Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Devlet sanatçısı olan Şen, "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınırının altındayım" sözleriyle geceye damga vurdu.

Bilge Şen Kimdir

1945 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Babası Şakir Şen, pamuk, tütün ve zeytinle uğraşır; amatör olarak tiyatro yapardı. Bilge Şen, altı yaşında iken sahnede Aziz Basmacı, Muzaffer Hepgüler, Toto Karaca, İsmail Dümbüllü gibi oyuncuları izlemeye başladı. İlkokulu Ödemiş'te okudu; ortaokul yıllarında okul oyunlarında rol aldı. Onu "İki Efendinin Uşağı" adlı oyunda seyreden pandomim sanatçısı Erdinç Dinçer'in yardımıyla kendini geliştirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu sınavını kazandı.

1963 yılında konservatuvarın tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı.

Katıldığı Oyuncu Toplulukları

Gen-ar, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu.1979'da Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu oldu. Önce Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 1980'den itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Gölge Ustası oyunundaki rolüyle 1982 yılında Avni Dilligil Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

1960'lı yıllardan itibaren birçok televizyon yapımında rol aldı. 205'te Çağan Irmak'ın Kabuslar Evi serisinde emlakçı rolünü canlandırdı. Rol aldığı ilk sinema filmi 1965 yapımı Bitmeyen Yol idi. Baraj (1977), Yangın (1984), Babam ve Oğlum (2005) rol aldığı filmlerden bazılarıdır. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Türkçe seslendirme yapmıştır.

Sanatçı, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatro Genel Müdürlüğü'nün Sahnede Bir Ömür Ödülü ile ödüllendirildi.

Oynadığı Dizi ve Filmler

Arka Sokaklar - 2025

Aşkın Dünkü Çocukları - 2025

Serçenin Gözyaşı - 2023

Müstakbel Damat - 2022

Zeytin Ağacı - 2022

Erşan Kuneri - 2022

Kırmızı Oda - 2021

Menajerimi Ara - 2020

Düğüm Salonu - 2018

İnadına Aşk (2015-2016)

Kiraz Mevsimi (Sakız) 2015

Aramızda Kalsın (Elmas) 2013-2014

Akasya Durağı (2. Şaziment) 2012

Kayıp Aranıyor TV dizisi 2011

Anneannem Kısa film 2010

Canım Ailem (İkbal) 2. Sezon TV dizisi 2010

Alayına İsyan (Fadik Nine) TV dizisi 2009

Aile Reisi (Fevriye Elif) TV dizisi 2009

Tutsak TV dizisi 2007

Son Tercih (Münevver) TV dizisi 2007

Senden Başka (2) (Sevgi) TV dizisi 2007

Eşref Saati 1. sezon (Şadiye) TV dizisi 2007

Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Uyur Gezerler (Sema) TV filmi 2006

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Takip (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Son Dans (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Sema) TV filmi 2006

Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited (Sema) TV dizisi 2006

Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (Sema) Sinema Filmi 2006

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (Sema) TV Dizisi 2006

Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Sema) TV Filmi 2006

Seni Çok Özledim (Hatıra Hanım) TV Dizisi 2005

Babam ve Oğlum (Fatma) Sinema Filmi 2005

Çınaraltı (Mehpare Bahtiyar) TV Dizisi 2003

Bizim Konak TV Dizisi 2003

Üzgünüm Leyla (Hikmet) TV Dizisi 2002

Rus Gelin Sinema Filmi 2002

Bana Abi De (Nurten) TV Dizisi 2002

Harry Potter ve Felsefe Taşı Harry Potter ve Felsefe Taşı (Madam Hooch Seslendirme) Sinema Filmi 2001

Delikanlı (Tülay) TV Dizisi 2000

Adada Bir Sonbahar (Belgin) TV Filmi 2000

Başka İstanbul Yok TV Dizisi 1996

Oğlum Adam Olacak (Hilmi'nin Eşi) TV Dizisi 1996

Hastane (Şükriye Baharbahçe) TV Dizisi 1993

Yangın (Nadire) Sinema Filmi 1984

Cumartesi Cumartesi Cumartesi (Şişman Kadın Seslendirmesi) Sinema Filmi 1984

Zaman Mekan Makinesi TV Dizisi 1981

Cevriyem Sinema Filmi 1978

Baraj (Hayat Kadını) Sinema Filmi 1977

Kara Leke (Yonca) Sinema Filmi 1970

Bitmeyen Yol, 1965