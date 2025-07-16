Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre haziran ayında Yozgat’ta meydana gelen 249 trafik kazasında 249 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre Yozgat’ta haziran ayında meydana gelen 249 kazanın 120’si maddi hasarlı 129’u ise ölüm ve yaralı kaza oldu. 2025 yılında ise il genelinde meydana gelen bin 172 trafik kazasının 588’i maddi hasarlı kaza, 584’ü ise ölüm ve yaralanmalı kaza olarak gerçekleşti. Kazalarda 991 kişi yaralanırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Ülke geneli haziran ayında 56 bin 311 kaza meydana geldi. Kazalarda 251 kişi hayatını kaybederken 37 bin 725 kişi yaralandı.

2025 yılında ise ülke geneli 313 bin 868 trafik kazasında 184 bin 831 kişi yaralanırken bin 125 kişi öldü.

Kazaların Oluş Şekli

Ülke geneli haziran ayında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (bin 465), arkadan çarpma (2 bin 895), yandan çarpma (8 bin 977), yan yana çarpışma (463), duran araca çarpma (307), zincirleme çarpışma (146), çoklu çarpışma (145), engel/cisim ile çarpışma (bin 55), yayaya çarpma (3 bin 324, hayvana çarpma (107), devrilme/savrulma/takla (4 bin 63), yoldan çıkma (2 bin 518), araçtan insan düşmesi (214), araçtan cisim düşmesi (6) ve park etmiş araca çarpma (285) olarak (toplam 25 bin 970) gerçekleşti.

Ülke geneli 2025 yılında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (7 bin 144), arkadan çarpma (14 bin 507), yandan çarpma (44 bin 947), yan yana çarpışma (2 bin 445), duran araca çarpma (bin 620), zincirleme çarpışma (740), çoklu çarpışma (840), engel/cisim ile çarpışma (5 bin 764), yayaya çarpma (18 bin987), hayvana çarpma (425), devrilme/savrulma/takla (18 bin 086), yoldan çıkma (12 bin324), araçtan insan düşmesi (bin 8), araçtan cisim düşmesi (52) ve park etmiş araca çarpma (bin 431) olarak (toplam 130 bin 320) meydana geldi.

Araçların Cinsleri

Türkiye genelinde haziran ayı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında 995'ini bisiklet, 4 bin 73’ünü motorlu bisiklet, 10 bin 274’ünü motosiklet, 19 bin 233’ünü otomobil, 755’ini minibüs, 5 bin 61’ini kamyonet, 526’sını kamyon, 623’ünü çekici, 603’ünü otobüs, 324’ünü traktör, 13’ünü arazi taşıtı, 79’unu özel amaçlı, 44’ünü iş makinesi, 25’ini ambulans, 5’ini tanker, 4’ünü tren, 5’ini tramvay ve 681’ini diğer araçlar oluşturdu.

Ülke geneli 2025 yılı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 3 bin 769’unu bisiklet, 14’ünü at arabası, 17 bin 617’sini motorlu bisiklet, 48 bin 618’ini motosiklet, 100 bin 437’sini otomobil, 4 bin 276’sını minibüs, 27 bin 780’ini kamyonet, 3 bin 76’sını kamyon, 4 bin 57’sini çekici, 3 bin 441’ini otobüs, bin 164’ünü traktör, 46'sını arazi taşıtı, 378’ini özel amaçlı, 191’ini iş makinesi, 164’ünü ambulans, 41’ini tanker, 13’ünü tren, 36’sını tramvay ve 3 bin 169’unu diğer araçlar oluşturdu.

En Sık Görülen Sürücü Hataları

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.