İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

Bilal Bilici, İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak görev yapıyordu. Bugün yapılan açıklamada, Bilici’nin CHP’ye katıldığı duyuruldu.

BİLAL BİLİCİ KİMDİR ?

Bilici’nin babası, iş insanı ve üç dönem Adana milletvekili olarak TBMM’de yer almış siyasetçi Mehmet Ali Bilici’dir. Bilici, yükseköğrenimini Boston Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Global İlişkiler Yüksek Lisans programını bitirdi. Ayrıca, "Popülizmin ve radikal sağın Avrupa siyasetinde yükselişi: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) örneği" başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı.

Kariyerinde Ernst & Young ve Accenture şirketlerinde Cincinnati ve Boston ofislerinde üst düzey danışmanlık görevlerinde bulundu. Dubai'de petrol ve petrokimya sektöründe yöneticilik yaptı. Türkiye’de Bilici Holding Yönetim Kurulu’nda yer aldı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına devam etti.

Bilici, 2020'de Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'na katıldı ve Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda görev aldı. 2021 yılında İstanbul'a Guatemala Fahri Konsolosu olarak atandı ve Dünya Fahri Konsoloslar Derneği yönetim kurulunda yer aldı. 2022’de İYİ Parti'nin ABD temsilciliğine genel başkan danışmanı olarak atandı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Adana'dan milletvekili seçilen Bilici, şu ana kadar DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi, DEİK Orta Amerika-Karayipler İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Guatemala Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, Dünya Konsoloslar Derneği Mütevelli Heyet Üyesi, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İYİ Parti Washington DC Temsilcisi olarak görev yaptı.