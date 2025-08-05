BİK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin genelinde yürütülen denetimlerin ardından hazırlanan Kontrol Kurulu Raporları doğrultusunda bazı yayın organlarına yönelik alınan kararların, kamuoyunda çarpıtıldığı ve bazı çevrelerce kasıtlı, temelsiz ithamlarla gündeme getirildiği ifade edildi.

“YASAL ÇERÇEVEDE DENETİM YAPILDI”

Açıklamada, denetimlerin 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 34, 35, 36, 53 ve Geçici 9. maddeleri ile Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu çerçevede Mersin il merkezinde faaliyet gösteren 16 gazete ile 3 internet haber sitesinin, rutin takvim doğrultusunda denetime tabi tutulduğu belirtildi.

Denetim öncesinde ilgili gazetelere 14 Mayıs 2025 tarihinde resmi bilgilendirme yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, 28 Mayıs’ta yapılan bayi denetimi ve öncesindeki idari denetimler sonucunda önemli ihlallerin tespit edildiği kaydedildi.

“BAZI GAZETELER BAYİLERE GAZETE ULAŞTIRMADI”

Kontrol Kurulu Raporu’na göre 5 gazetenin, 29 Mayıs 2025 tarihli nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadığı, diğer 3 gazetenin ise dağıtıma verilen sayıların çok düşük olduğu ve bayilere ulaşmadığı tespit edildi.

Raporda şu bulgulara yer verildi: “5 gazetenin, 29 Mayıs nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadığı ve bu gazetelere dair herhangi bir resmi satış belgesinin bulunmadığı, 3 gazetenin sırasıyla 800, 350 ve 300 adet bastığı nüshaları dağıtıma verdiği, ancak bunlardan 2 gazetenin sadece 27 adetini bayilere ulaştırdığı, 1 gazetenin ise tamamını depoya kaldırdığı anlaşıldı.”

Açıklamada, “Mersin merkezdeki gazetelerin, mevzuat gereği günlük asgari 400 adet satış yapmaları gerekirken bu şartı yerine getirmedikleri açık şekilde tutanak altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

RESMÎ İLAN HAKLARI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

BİK Genel Müdürlüğü, denetimlere ilişkin 13 Haziran 2025 tarihine kadar ek bilgi ya da belge sunulmaması üzerine, söz konusu 8 gazetenin resmî ilan yayımlama hakkının, sorunlar giderilinceye kadar askıya alındığını duyurdu.

Bazı gazetelerin hâlâ eksiklikleri gidermeye yönelik resmi bir beyanda bulunmadığı belirtilirken, aynı dönemde denetlenen ilçe gazetelerinin ise ilan yayımlama haklarının sürdüğü ve bu durumun denetimlerdeki adil yaklaşımı ortaya koyduğu ifade edildi.

“KARARLAR KEYFİ DEĞİL, YASAL SORUMLULUĞUN GEREĞİ”

BİK açıklamasında, alınan kararların keyfi olmadığına, aksine 195 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın kurum üzerine yüklediği zorunluluklar doğrultusunda hareket edildiğine dikkat çekildi.

Son olarak, “Kurumumuzun süreli yayınları denetleme görevini ifa ederken tek muhatabı; 64 yıldır olduğu gibi Türk basınının kendisidir. Alınan bu kararlar, Türk basınının güçlenmesi, kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve yayıncılık etiklerinin korunması adına alınmıştır” denildi.