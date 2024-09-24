Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürü Nedim Engin, bölgedeki medya kuruluşlarıyla iletişimi güçlendirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla tanışma ziyaretleri kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Engin, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile bir araya geldi.

Engin, yerel gazetelerin kamuoyunu bilgilendirmedeki önemine vurgu yaptı.

BİK Samsun Şube Müdürü Nedim Engin’e ziyareti sırasında, BİK Samsun Şube Personeli İnan Çıtak da eşlik etti.

Engin ve Çıtak, gazetenin genel yayın politikası, okuyucu kitlesi ve içerik üretim süreçleri hakkında sorular sorarak, yerel medya temsilcileriyle işbirliğinin önemini vurguladılar.

Engin, "Bölgedeki medya kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olacağız. Amacımız, yerel basının güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak" dedi.

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ise, BİK’in ziyaretinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Yerel medya, toplumsal sorunları gündeme getirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından kritik bir rol oynuyor. BİK’in destekleri, bu süreçte bizim için büyük bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.