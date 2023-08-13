Basın İlan Kurumu (BİK), hazırlanan plan ve takvime göre 905’i gazete, 433’ü internet haber sitesi olmak üzere toplam bin 338 adet süreli yayının denetimlerine başladı.

Yeni Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği esas alınarak ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilecek denetimlerde, mevzuatın yüklediği sorumlulukların yanı sıra basın sektörünün güçlü, nitelikli ve günümüz gerçeklerine uyum sağlayan bir yapıya kavuşmalarına yönelik bilgi paylaşımında da bulunulacak.

HABER SİTELERİ İLK KEZ DENETLENECEK

Denetlemelerde, geçtiğimiz yıl kabul edilen yeni Basın Yasası ile süreli yayın kapsamına alınarak resmî ilan ve reklam yayımında yeni mecra haline gelen internet haber siteleri ilk kez kontrolden geçirilecek.

İnternet haber siteleri; imtiyaz sahipliği, defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığı, beyan edilen fikir işçilerinin fiili olarak çalışıp çalışmadıkları, maaşların eksiksiz ve zamanında ödenip ödenmediği, sigorta ve vergi tahakkuklarına ilişkin yükümlülükler, içeriklerinin nitelik ve niceliksel koşulları taşıyıp taşımadığı konuları ile ziyaretçi trafiklerinin doğruluğu bakımından incelemeye tabi tutulacak.

Resmî ilan yayımıyla alakalı gazetelerin denetlemelerinde ise süreli yayınların genelini kapsayan mevzuat hükümlerinin yanı sıra yüzölçümü, baskı yerine ilişkin şartlar, basılan nüsha adedi ve kalitesi, günlük ve aylık satış adedi, gazete satışlarının dağıtım aşamasını müteakip son nokta bayilerde fiilen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacak.

Hatırlanacağı gibi, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, denetimlerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinde manipülasyon yaptıklarını gözlemlediklerini belirterek, “Satın aldıkları sahte ziyaretçi trafikleriyle Kurumumuzu yanıltabileceklerini sananlar var. Kurumumuz kendi metriklerini dikkate alacağı için çeşitli arama motorlarının verilerine bakıp planlamalarını oraya göre yapan internet haber sitelerimiz 1 Ekim’de büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir” uyarısında bulunmuştu.

Sahadaki denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Müdür Erkılınç, yaptırım kararının en son seçenek olduğunu belirterek, basın işletmelerini bir paydaş olarak kabul ettiklerini ve bu hassasiyetin titizlikle gözetildiğini kaydetti. İGF